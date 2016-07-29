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Кержаков: «Наслаждаюсь каждым мигом в «Зените»

29 июля 2016, 22:40
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Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своими ожиданиями от нового сезона в Премьер-лиге.

– Не так уж много времени не играл, чтобы успеть сильно соскучиться. Но на «Петровский», конечно, очень хочется вернуться. И услышать шум полной арены.

– После матча за Суперкубок вы сказали, что очень волновались неделю назад в Москве перед выходом на замену, но при этом отметили – такого с вами больше не будет. Неужели не будете переживать перед выходом на «Петровский», тем более, если окажетесь в стартовом составе?

– То волнение, что было перед игрой на Суперкубок, наверное, все же не повторится. Хотя предстартовое – оно всегда есть. А от того, что играем дома, будут не переживания, а, скорее, дополнительный прилив эмоций.

– Тот факт, что на сборах центральным нападающим играли либо Дзюба, либо вы, повышает ваши шансы оказаться в стартовом составе в отсутствии Артема, получившего травму?

– Сложно сказать. В какой-то степени повышает. Но по большому счету я же не знаю, какую тактику придумает главный тренер. Знаете, я сейчас наслаждаюсь каждым мигом в «Зените» и в футболе. Поэтому сколько мне отведут времени на поле, столько и буду выкладываться на нем по полной. С первой минуты – значит с первой. На 90-й выпустят – значит, начиная с 90-й. Я лишь хочу играть за «Зенит» и приносить ему пользу.

– На сборах по ходу товарищеских матчей Мирча Луческу менял некоторым игрокам амплуа. Требовал ли он от вас универсализма?

– Если вы о матче с «Локомотивом», то какое задание получу от тренера, таким оно и будет. Но вы же сами подметили, что на сборах, да и, выйдя на замену в игре за Суперкубок, действовал только на позиции центрального нападающего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
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