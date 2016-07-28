Вице-президент «Барселоны» утверждает, что Неймар был куплен за 19 миллионов

Трансфер нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 19,3 миллиона евро. Об этом сообщила вице-президент сине-гранатовых Сусанна Монхе.

«Первоначально стоимость трансфера была 57,3 миллиона евро плюс бонус в размере 2 миллионов. После заключения соглашения с налоговой службой 40 миллионов были выплачены в качестве зарплаты, поэтому сумма трансфера составила 19,3 миллиона евро. Все остальное – заработная плата игрока.

Понятия не имею, откуда взялась информация о 86 миллионах. Откуда вообще взяли эту цифру?» – сказала Монхе.