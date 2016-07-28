Кокорин: «При Луческу каждый день открываю что-то новое»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча российской Премьер-лиги с «Локомотивом».
— Как ощущения от первого официального матча? Насколько команда готова? Что можем ждать от «Зенита» в игре с «Локомотивом»?
— Отличные ощущения, рады победе в Суперкубке. Здорово, что это была игра за титул. Готовимся дальше в хорошем настроении. Команда готова к матчу «Локомотивом». Думаю, мы увидим хорошую игру.
— Уже несколько недель вы тренируетесь с Луческу. Можете сравнить его с Виллаш-Боашем?
— Он сам не скрывал: у него больше работы на физическую готовность. Потихоньку привыкаем к его идеям.
— После матча за Суперкубок вы сказали, что попали с корабля на бал, не успев толком потренироваться с командой. Сейчас уже уяснили схемы Луческу?
— Конечно, каждый день открываю для себя что-то новое.