Кокорин: «При Луческу каждый день открываю что-то новое»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча российской Премьер-лиги с «Локомотивом».

— Как ощущения от первого официального матча? Насколько команда готова? Что можем ждать от «Зенита» в игре с «Локомотивом»?

— Отличные ощущения, рады победе в Суперкубке. Здорово, что это была игра за титул. Готовимся дальше в хорошем настроении. Команда готова к матчу «Локомотивом». Думаю, мы увидим хорошую игру.

— Уже несколько недель вы тренируетесь с Луческу. Можете сравнить его с Виллаш-Боашем?

— Он сам не скрывал: у него больше работы на физическую готовность. Потихоньку привыкаем к его идеям.

— После матча за Суперкубок вы сказали, что попали с корабля на бал, не успев толком потренироваться с командой. Сейчас уже уяснили схемы Луческу?

— Конечно, каждый день открываю для себя что-то новое.