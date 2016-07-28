Кокорин: «Хвалить сам себя я не буду – мне остается играть»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о критике в свой адрес после неудачного выступления сборной России на Евро-2016 и инцидента с шампанским в отпуске в Монте-Карло.

– Как переживаете всю критику, которая сопровождает вас после чемпионата Европы? И когда вас начнут хвалить и вы сможете сами себе сказать, что вы молодец?

– Хвалить сам себя я не буду, похвала исходит от вас. Мне остается играть. Сейчас речь пойдет о чемпионате России, и Евро-2016 тут уже ни при чем.

– Вы стали спонсором футбольного турнира в Азове. Расскажите подробнее, как вы помогаете детишкам?

– Об этом все равно никто не пишет, никому это неинтересно. Зачем об этом рассказывать?

– Об этом был вчера в эфире пятиминутный сюжет.

– Это происходит не первый год, поэтому здесь ничего нового.