«Терек» презентовал новый комплект формы на сезон-2016/17

«Терек» презентовал комплект формы, в которой ему предстоит выступать в предстоящем сезоне. Экипировка выполнена в традиционных для грозненского клуба цветах: домашняя – полностью зеленая, а гостевая – преимущественно белая с небольшим узором зеленых оттенков в верхней части футболки.

«Форма удобная, и, что немаловажно, понравилась футболистам. Цветовая гамма выдержана в соответствии с официальными клубными цветами. Надеюсь, мы увидим много ярких побед «Терека» в новой форме в наступающем сезоне при дружной поддержке болельщиков», – написано на официальной странице «Терека» в Instagram.