Гвардиола активно борется с лишним весом у футболистов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола внедрил жесткие правила по отношению к футболистам, прибывшим на сбор клуба с лишним весом.

«Тренеры часто говорят о важности здоровья. Гвардиола, к примеру, запрещает игрокам тренироваться с командой, если у них есть лишний вес.

Некоторые из футболистов уже не тренировались с нами по этой причине. Мы должны брать на себя ответственность. Если твой нормальный вес – 60 килограммов, а ты весишь 70, ты не должен играть, чтобы не получить травму и не создавать команде проблемы. Это очень важно», – выступил с заявлением защитник команды Гаэль Клиши.

Интересно, что Гвардиола так же запретил футболистам некоторые напитки, пиццу и другую высококалорийную еду.