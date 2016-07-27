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  • Президент «Терека»: «Задача на сезон – занять место в еврокубковой зоне»

Президент «Терека»: «Задача на сезон – занять место в еврокубковой зоне»

27 июля 2016, 09:53
3

Президент «Терека» Магомед Даудов поделился эмоциями от тренировки грозненского клуба, которую он посетил вечером 26 июля. На своей странице в Instagram Даудов также объявил о задачах грозненского клуба на предстоящий сезон.

«Завершились летние подготовительные сборы республиканского футбольного клуба «Терек» Грозный имени Ахмат-Хаджи Кадырова, и сегодня наша команда провела первую тренировку на «Ахмат-Арене» после возвращения на родину. Побывав на тренировочном занятии, поприветствовал каждого футболиста, тренерский штаб, сотрудников, познакомился с новичками. Ещe раз пожелал каждому из них удачи и выразил надежду, что они оправдают наши ожидания.

На тренировочных полях в Австрии и Италии команда заложила фундамент на предстоящий сезон, а уже через считанные дни начинается чемпионат России-2016/17 годов. Я пожелал нашим футболистам успехов, призвал играть от сердца и биться в каждом матче. Обозначил задачу на сезон – по итогам чемпионата занять место в еврокубковой зоне. Болельщиков «Терека» также призываю быть активными во время игр, «болеть», не жалея сил и эмоций, поддерживать команду везде и всегда, как это делает наш национальный лидер, глава Чеченской Республики, почeтный Президент «Терека» Рамзан Ахматович Кадыров!» – написал он.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (3)
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ДЖУZ
1469606773
неужели впервые офицально объявили задачу в еврокубки, когда потеряли полсостава
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С-Пб on-line
1469616631
В пердив!
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