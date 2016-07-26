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  • Гилерме: «Век футболиста очень короткий, поэтому я понимаю Халка»

Гилерме: «Век футболиста очень короткий, поэтому я понимаю Халка»

26 июля 2016, 22:38
5

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

– Мы будем биться, это точно. Очень уважаем питерский клуб. Сделаем все возможное, чтобы их обыграть.

– «Зенит» покинул Халк и, возможно, скоро уйдет Витсель.

– Это сильно ослабит команду. Но у них есть и другие качественные футболисты, которые будут помогать добиваться нужного результата.

– Вас вообще удивил уход Халка в китайский чемпионат?

– У каждого футболиста есть своя голова на плечах. Ему предложили хорошие деньги, а век футболиста очень короткий. Поэтому я его прекрасно понимаю.

– Не разговаривали с Халком на тему его перехода?

– Нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Гилерме
Комментарии (5)
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halk1981
1469562383
((((
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acer2003
1469566033
Пора и Гиле сбегать ))
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Fju-2
1469605437
В предстоящем матче встретятся два кипера сборной России. Посмотрим чья вратарская школа лучше греческая или бразильская...)
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yorgenbarenz
1469611820
Да,как и бабий век короткий.Поэтому надо успеть ....гм.
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