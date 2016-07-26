Гилерме: «Век футболиста очень короткий, поэтому я понимаю Халка»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился своими ожиданиями от матча 1-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

– Мы будем биться, это точно. Очень уважаем питерский клуб. Сделаем все возможное, чтобы их обыграть.

– «Зенит» покинул Халк и, возможно, скоро уйдет Витсель.

– Это сильно ослабит команду. Но у них есть и другие качественные футболисты, которые будут помогать добиваться нужного результата.

– Вас вообще удивил уход Халка в китайский чемпионат?

– У каждого футболиста есть своя голова на плечах. Ему предложили хорошие деньги, а век футболиста очень короткий. Поэтому я его прекрасно понимаю.

– Не разговаривали с Халком на тему его перехода?

– Нет.