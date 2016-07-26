Бюджет «Амкара» на новый сезон составит 800 миллионов рублей

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о бюджете клуба на сезон-2016/17.

«Могу сказать, что в этом сезоне размер финансирования Клуба составит порядка 800 миллионов рублей. Что касается целей и задач на сезон, то на этот вопрос вам, обязательно ответит президент клуба, когда вернется в Пермь. От себя могу сказать, что нам по силам попасть в десятку или восьмерку сильнейших. В целом, мы должны показывать красивый, зрелищный футбол и стремиться к победе в каждом матче.

Что касается подготовки к сезону, то я был на последнем сборе, видел, какая позитивная атмосфера царит в команде. Могу сказать, что все ребята, особенно, наверное, новые футболисты смогут это подтвердить. Надеюсь, что они будут чувствовать себя в «Амкаре» как дома. Наш клуб всегда славился дружным сплоченным коллективом, и это позволяло нам достигать определенных результатов в Премьер лиге. Надеюсь, так будет и впредь», – заявил Резвухин.