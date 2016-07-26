Ловчев: «Раньше Акинфеев был непробиваем, а теперь он изредка выручает»

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве. Ветеран считает, что 30-летний страж ворот на сегодняшний день не демонстрирует свой прежний уровень, и это может быть связано с накопившейся психологической усталостью.

«Конечно же, я буду пристально следить за Игорем. Столько про него говорят… Да, он изменился. Если раньше создавалось впечатление, что Акинфеев просто непробиваем, то теперь, кажется, он просто изредка выручает. Хочется, чтобы Игорь вернулся на тот свой уровень, чтобы заткнул всех. Акинфеев для меня был, есть и будет первым номером. У него есть школа, уверенность в себе. Но чувствуется, что ему не дали в свое время отдохнуть. Психологическая усталость появилась. И теперь он чувствует себя лучше.

Сейчас соберется новая сборная, причем соберет ее бывший вратарь, и в ней Акинфееву приготовлена новая, более ответственная роль. Важно хорошо сыграть не только на чемпионате мира, но и уже в следующем году на Кубке конфедераций. Что касается клуба, в ЦСКА защита стареет и не становится лучше. И тут тоже нагрузка на Акинфеева возрастает», – сказал Ловчев.