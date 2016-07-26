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  • Ловчев: «Раньше Акинфеев был непробиваем, а теперь он изредка выручает»

Ловчев: «Раньше Акинфеев был непробиваем, а теперь он изредка выручает»

26 июля 2016, 17:55
11

Экс-игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве. Ветеран считает, что 30-летний страж ворот на сегодняшний день не демонстрирует свой прежний уровень, и это может быть связано с накопившейся психологической усталостью.

«Конечно же, я буду пристально следить за Игорем. Столько про него говорят… Да, он изменился. Если раньше создавалось впечатление, что Акинфеев просто непробиваем, то теперь, кажется, он просто изредка выручает. Хочется, чтобы Игорь вернулся на тот свой уровень, чтобы заткнул всех. Акинфеев для меня был, есть и будет первым номером. У него есть школа, уверенность в себе. Но чувствуется, что ему не дали в свое время отдохнуть. Психологическая усталость появилась. И теперь он чувствует себя лучше.

Сейчас соберется новая сборная, причем соберет ее бывший вратарь, и в ней Акинфееву приготовлена новая, более ответственная роль. Важно хорошо сыграть не только на чемпионате мира, но и уже в следующем году на Кубке конфедераций. Что касается клуба, в ЦСКА защита стареет и не становится лучше. И тут тоже нагрузка на Акинфеева возрастает», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Zeff
1469548294
Практически не выручает. Посмотрите матч Порто-Зенит 2011 г. Вот там Малафеев выручал. А Акинфеев на пятую точку сядет, руки разведёт и всё. И это в лучшем случае. А сколько голов он в свои ворота привёз? Не счесть!
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VVM1964
1469549098
ОДИН АНТИ РЕКОРД КОНИФЕЕВА ЧЕГО СТОИТ !
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Nerlinger
1469549297
зато ловчев как был ...удаком так им и остался
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meiram
1469550436
Акинфеев-лучший вратарь на сегодняшний день сборной России!
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Vasilii1958
1469551114
Акинфеев иуда воротарь распиаренный досаев лутший воротарь мира сваим трудом докозал
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Red Men
1469552238
Какие бы ляпы он не допускал, он остаётся одним из лучших вратарей! Просто все пишут почему не выручает, про гребаный анти рекорд и т.д. А я вам вот что скажу: Вратарь зависит от защитников, так же как и они от него! Говорят сдал, так и защита у него не молодеет. Играл бы он в Реале или МЮ там совсем по другому смотрелся!!!
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--Сергей--
1469556739
Дебил.
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Riko777
1469601822
Да он и сейчас как стена, стоит Евро посмотреть.
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