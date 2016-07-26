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«Интер» хочет пригласить Виллаш-Боаша

26 июля 2016, 13:01
3

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассматривается «Интером» в качестве замены Роберто Манчини на посту главного тренера. Ранее сообщалось, что у 51-летнего итальянца назрел конфликт с руководством «нерадзурри», в результате чего он может покинуть клуб в самое ближайшее время.

Напомним, что Виллаш-Боаш после ухода из петербургского клуба объявил о намерении взять годичную паузу в карьере, и это, естественно, может осложнить переговоры между боссами «Интера» и португальским специалистом, в котором они видят идеальную замену Манчини.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Интер Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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Xiko
1469529258
Хуже уже не будет, нужно попробовать!
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Daxa09
1469534440
Если они его пригласят то это будет контрольный выстрел для Интера он своим нытьем окончательно развалит всю команду
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Garrincha58
1469540010
Там лимита нет, нет Мутко. Поля нормальные чемпионат не такой коррумпированный как у нас так что может и получится у рыжебородого,а скорей всего это одна болтовня
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