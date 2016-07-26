«Интер» хочет пригласить Виллаш-Боаша

Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассматривается «Интером» в качестве замены Роберто Манчини на посту главного тренера. Ранее сообщалось, что у 51-летнего итальянца назрел конфликт с руководством «нерадзурри», в результате чего он может покинуть клуб в самое ближайшее время.

Напомним, что Виллаш-Боаш после ухода из петербургского клуба объявил о намерении взять годичную паузу в карьере, и это, естественно, может осложнить переговоры между боссами «Интера» и португальским специалистом, в котором они видят идеальную замену Манчини.