«ПСЖ» открыл третью футбольную академию в США

«ПСЖ» продолжает набирать популярность в мире. Французский клуб открыл свою академию в Лос-Анджелесе, США, сообщает AFP. В данном мероприятии приняли игроки команды и главный тренер Унаи Эмери. В первом занятии приняло участие около 50 детей – первые участники проекта Академия «ПСЖ».

Стоит отметить, что во Франции таких академий насчитывается 15. Кроме этого, существуют академии в Катаре, Индии, Индонезии, Марокко, Бразилии, Канаде и в США, где насчитывает уже три отделения – в Майами, Нью-Йорке и теперь в Лос-Анджелесе.

За первые пять дней обучения в новом лагере «ПСЖ» придется заплатить 430 долларов.