Парикмахер: «Новый имидж Месси? Пепельный цвет сейчас популярен в Европе»

Парикмахер Ариэль Бермудес, который является парикмахером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, объяснил причины смену имиджа звезды сборной Аргентины.

«Со временем Месси меняется как личность и становится смелее в решениях. Ему понравился этот вариант. Он также сам решил отпустить бороду, это делает его более мужественным, цвет бороды – натуральный. Что касается волос, мы решили использовать пепельный и серый цвета, они сейчас популярны в Европе», – приводит слова Бермудеса La Nacion.

Напомним, Месси явился в расположение команды с новым цветом волос и бородой, что всех удивило.