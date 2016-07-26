Кокорин: «Счастлив, что сразу оказался в основе»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил главного тренера команды Мирчи Луческу за доверие и за шанс выйти в стартовом составе на матч за Суперкубок России против ЦСКА (1:0).

– Как оцените прошедший матч за Суперкубок?

– Мы провели отличный поединок и очень рады, что удалось выиграть. «Зенит» практически всю игру контролировал мяч и в целом ход встречи. Тем не менее моментов было у нас не так много. Хорошо, что удалось реализовать свой шанс, забить и завоевать трофей перед самым стартом российского первенства.

– Ожидали, что после возвращения в первую команду вы сразу окажетесь в стартовом составе?

– Честно признаться, не ожидал такого развития событий. Я хочу сказать большое спасибо Луческу за доверие и за то, что я сыграл в этом матче. Очень счастлив, что сразу оказался в основе, все-таки я вообще не проходил сборы с первой командой.