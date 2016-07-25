Зинченко: «На первых тренировках в «Манчестер Сити» немного казалось, что попал в другое измерение»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился мнением о работе в стане «горожан». Напомним, хавбек перешел в английский клуб из «Уфы» во время летнего трансферного окна.

– На первых тренировках не возникало ощущения: «В другое измерение попал?»

– Было немножко… Скорости, интенсивность игры, работа с мячом – все другое.

– Что еще бросилось в глаза?

– Поля. Они в Манчестере идеального качества.

– Каковы звезды «Сити» в личном общении?

– Простые ребята. Я и раньше полагал, что чем выше человек поднимается, тем он должен быть проще в общении. В Манчестере только утвердился в этом мнении.

– С партнерами в основном на языке жестов общаетесь?

– Почему же, на бытовом уровне могу спокойно объясниться, уточнить, что нужно. На теориях тоже обхожусь без переводчика и все прекрасно понимаю. Хотя отдаю себе отчет в том, что нужно и дальше совершенствоваться в этом вопросе. Планирую нанять учителя.