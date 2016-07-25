Бердыев: «Поздняя дозаявка меня на ЛЧ? В контракте неправильно напечатали пункты»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что его поздняя дозаявка на матчи Лиги чемпионов вызвана неправильно напечатанными пунктами в новом контракте.
– С чем связана такая поздняя заявка вас на Лигу чемпионов?
– Просто не успели вовремя в связи с моим контрактом, который мы переподписывали. Административные дела, не более того.
– Этот контракт на два года?
– Да.
– А что за изменения в нем произошли?
– Там пункты неправильно напечатали. Это мелочи.
– Не беспокоит ли вас, что команда не укрепилась перед сезоном?
– Если буду говорить, что не укрепилась, можете подумать, что заранее ищу оправдания. Но эта проблема действительно есть.
Источник: «Спорт-Экспресс»