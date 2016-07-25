Бердыев: «Поздняя дозаявка меня на ЛЧ? В контракте неправильно напечатали пункты»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что его поздняя дозаявка на матчи Лиги чемпионов вызвана неправильно напечатанными пунктами в новом контракте.

– С чем связана такая поздняя заявка вас на Лигу чемпионов?

– Просто не успели вовремя в связи с моим контрактом, который мы переподписывали. Административные дела, не более того.

– Этот контракт на два года?

– Да.

– А что за изменения в нем произошли?

– Там пункты неправильно напечатали. Это мелочи.

– Не беспокоит ли вас, что команда не укрепилась перед сезоном?

– Если буду говорить, что не укрепилась, можете подумать, что заранее ищу оправдания. Но эта проблема действительно есть.