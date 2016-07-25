РФС передал «Ростову» не содержащие грамматических ошибок медали

В РФС опровергли информацию о бракованных медалях, которые были вручены «Ростову».

«По итогам каждого сезона РФС согласно регламента проведения соревнований заказывает и предоставляет лигам комплекты медалей. В этом году в РФПЛ было передано по 40 медалей каждого достоинства (золотые, серебряные, бронзовые). Все медали были проверены и не содержали никаких грамматических ошибок», – сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Петр Голунов.

Напомним, что ранее появилась информация о дополнительном комплекте медалей, которые оказались бракованы. На них вместо «Чемпионат России» было написано «Чемпионат Росиии».