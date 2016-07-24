Грасия: «Для «Рубина» трансферный рынок еще открыт»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о своих ожиданиях перед новым сезоном.

«Я гарантирую, что команда будет работать очень упорно, чтобы порадовать наших болельщиков. Что касается приобретений, то трансферный рынок пока открыт. Я думаю, что вопрос по переходам игроков пока не закрыт окончательно. Всегда необходимо следить за рынком. Я думаю, что все игроки, которые присоединились к команде верят в тот проект, который строится здесь. Они пришли в хороший клуб. Новые игроки будут развиваться сами и помогать развитию клуба», – заявил Грасия.