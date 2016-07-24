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  • Генподрядчик стадиона в Санкт-Петербурге заявил об остановке строительства и разрыве контрактов

Генподрядчик стадиона в Санкт-Петербурге заявил об остановке строительства и разрыве контрактов

24 июля 2016, 20:56
50

Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» выступил с заявлением о прекращении работ на объекте.

«Инжтрансстрой-СПб» вынужден пойти на неконструктивное давление со стороны заказчика и расторгнуть контракты на строительство стадиона в понедельник, 25 июля. Ответственность за последствия и за сдачу стадиона в этом случае полностью ложится на инициатора разрыва договора, т.е на Комитет по строительству Санкт-Петербурга. По законодательным нормам «Инжтрансстрой-СПб» будет вынужден остановить строительство, объявить о разрыве контрактов с субподрядчиками и поставщиками материалов и оборудования, прекратить работы. Мы убеждены, что остановка строительства означает срыв сроков», – говорится в заявлении генподрядчика на сайте piterarena.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (50)
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shuhomet
1469384073
Хоть на лево, хоть направо... Фу! Бугагага
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lekolya
1469384618
Стадион зенита - это отражение работы всей нашей власти в стране.
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nik33
1469385344
хоть одна хорошая новость за день.народ каждую копейку экономит а эти с жиру бесяться.ничего газовики вам это ещё не раз аукнеться.
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shuhomet
1469388288
А "Зенит оле оле ола" Тироль самого bombardir, чтобы клиентов до хеоа было
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Георгий 07 01 93 рус
1469388771
Проворовались блиать!!!!вот бардак !!!неподелили!!Сколько же там денег отмыто,но надо еще!!!
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BAIv
1469390743
и ни один ворюга не сидит 10 лет воруют и якобы строят
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M@k@R_NVRS
1469392068
было бы здорового, если бы построили стадион, прошёл ЧМ-18 и арену переделали под спортивный комплекс, а бомжи пускай сами строят себе стадион, как все нормальные клубы! так было бы справедливо!
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TRACTOR
1469394427
Как будто хату для Дома2 строят, идет уже 4 234 день нашей стройки...
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VikNMar
1469394461
Его еще 10 лет строить будут , а деньги воровать .......
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anri1703
1469433044
нет слов это уже в открытую воровство и беспредел творится президент молчит прокуратура молчит не верю я что все у них там "чисто" со строительством(((
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