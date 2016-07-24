Генподрядчик стадиона в Санкт-Петербурге заявил об остановке строительства и разрыве контрактов

Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» выступил с заявлением о прекращении работ на объекте.

«Инжтрансстрой-СПб» вынужден пойти на неконструктивное давление со стороны заказчика и расторгнуть контракты на строительство стадиона в понедельник, 25 июля. Ответственность за последствия и за сдачу стадиона в этом случае полностью ложится на инициатора разрыва договора, т.е на Комитет по строительству Санкт-Петербурга. По законодательным нормам «Инжтрансстрой-СПб» будет вынужден остановить строительство, объявить о разрыве контрактов с субподрядчиками и поставщиками материалов и оборудования, прекратить работы. Мы убеждены, что остановка строительства означает срыв сроков», – говорится в заявлении генподрядчика на сайте piterarena.com.