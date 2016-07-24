Зинченко: «Буквально с первого дня я адаптировался в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в интервью BF поделился впечатлениями от своих первых дней в составе «горожан».
– За прошедшие три недели тренировок почувствовал этот уровень и могу сказать, что нужно каждый день работать и работать!
– Как футболисты «Манчестер Сити» тебя приняли в команде?
– Ребята приняли хорошо! Я даже не ожидал такого. Буквально с первого дня я уже адаптировался в команде. Здесь у людей другой менталитет, все приветливые и доброжелательные. Каждый обязательно спросит, как твои дела.
– С кем из партнеров по команде успел уже подружиться?
– Со всеми нахожу общий язык, но стоит отметить Фернандиньо. Он действительно очень помогает.
Источник: Бомбардир.ру