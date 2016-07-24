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  • Агент Зинченко: «Первое время Сашу на тренировки будут подвозить партнеры»

Агент Зинченко: «Первое время Сашу на тренировки будут подвозить партнеры»

24 июля 2016, 18:22
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Олег Еремин, агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал о дебюте экс-игрока «Уфы» в составе «горожан».

«Мы переписывались с Сашей как раз после игры. У него все нормально, тренируется, идет обычный рабочий процесс. Есть адаптационные вопросы, которые постепенно решаются в спокойном режиме. Безусловно, требования в Англии к нему отличаются от тех, которые были в «Уфе» или в Украине – все-таки новый тренировочный процесс, новые условия. Главное, чтобы ему никто не мешал работать и не беспокоил – и все будет в порядке», – заявил Еремин.

Кроме того, представитель футболиста рассказал о том, как Зинченко обустроил свой быт в Манчестере.

«Наверное, как и в любом городе, здесь стоимость жилья сильно зависит от района. Загородные дома дороже, там обычно живут люди с семьями. Но, на мой взгляд, молодому Зинченко будет удобнее жить в центре, ведь совсем рядом находится тренировочная база «МанСити», да и там гораздо интереснее: есть большой выбор ресторанов, магазинов, всегда весело и шумно. Но не думаю, что у футболиста будет слишком много свободного времени.

Существует практика, когда новички команд живут первое время в гостиницах, а затем клуб помогает им выбрать и снять жилье, покрывая расходы на него. Также, думаю, в первое время Зинченко будут подвозить на тренировки партнеры по команде, а позже клуб может выделить в аренду автомобиль, Александр быстро привыкнет к левостороннему движению – водители в Манчестере аккуратные, дороги хорошие, ездить приятно», – добавил Еремин.

Источник: «Комсомольская правда»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (1)
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Да пусть хоть королева Англии подвозит, лишь бы играл хорошо!
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