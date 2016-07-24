Читатели «Бомбардира» уверены, что «Рубин» по итогам сезона займет место в зоне ЛЕ

По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта посчитали, что активная деятельность «Рубина» на трансферном рынке поможет казанской команде пробиться в зону Лиги Европы по итогам сезона. За это отдали свои голоса 46% людей.

33 процента предполагают, что подопечные Хави Грасии займут место в середине таблицы чемпионата России. Еще 11% считают, что клуб из Татарстана способен финишировать в числе двух лучших команд РФПЛ и обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.