Кокорин: «Отказался пить шампанское после победы над ЦСКА»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что отказался от шампанского в раздевалке команды после победного матча с ЦСКА (1:0) за Суперкубок России-2016.

«Ребята поставили передо мной шампанское, но я не стал его пить. Но ладно я, а вот если к шампанскому подпустить нашего третьего вратаря Васютина, вообще не знаю, что бы было.

Но я очень благодарен Мистеру за то, что дал мне шанс сыграть в этом матче. Я счастлив, потому что у меня были действительно тяжелые тренировки вне команды, и из-за этого всю суть уловить не успел. Теперь буду наверстывать упущенное», – заявил Кокорин.