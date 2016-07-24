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Кокорин: «Отказался пить шампанское после победы над ЦСКА»

24 июля 2016, 10:37
21

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что отказался от шампанского в раздевалке команды после победного матча с ЦСКА (1:0) за Суперкубок России-2016.

«Ребята поставили передо мной шампанское, но я не стал его пить. Но ладно я, а вот если к шампанскому подпустить нашего третьего вратаря Васютина, вообще не знаю, что бы было.

Но я очень благодарен Мистеру за то, что дал мне шанс сыграть в этом матче. Я счастлив, потому что у меня были действительно тяжелые тренировки вне команды, и из-за этого всю суть уловить не успел. Теперь буду наверстывать упущенное», – заявил Кокорин.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Кокорин Александр
Комментарии (21)
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Garrincha58
1469345967
его закодировал Радимов теперь ему нельзя даже нюхать спиртное
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DoNAld DUc
1469346159
да он просто не героин перешёл ))))
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maior-60
1469348390
Истинный патриот - шампанское только под российский гимн.
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Zeff
1469349264
Не лезет в него уже. А зачем на Васютина тему перевёл?
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ceret
1469350737
Он пьёт только шампанское по 5тыс.евро за бутылку
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nik33
1469359135
да зачем Васютина подставил?некрасиво как то...
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алекс88
1469363938
Напился его ещё перед матчем...и уже просто не лезло
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Beim
1469386619
Конечно подделку дешевую поднесли... Какорин то знает толк в шампанском)
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geragera
1469386704
он без мамая не пьет
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fakel-vrn
1469710708
вот еслиб зенит проиграл...тогдаб опять кокорин праздновал до утра))
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