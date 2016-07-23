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  • Слуцкий: ЦСКА не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать больше моментов

Слуцкий: ЦСКА не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать больше моментов

23 июля 2016, 21:40
7

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в поединке за Суперкубок России. Наставник армейцев подчеркнул, что команда не смогла быстро войти в игру, и это не позволило красно-синим навязывать борьбу сопернику в тех зонах, где было запланировано.

«Очень тяжело начали встречу, не смогли качественно вступать в отбор в тех зонах, в которых планировали. Это естественно для самого начала сезона. В начале игры сильнее выглядел «Зенит», потом игра выровнялась. Мы смогли использовать стандарты. Но не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать большее количество моментов.

Новички сыграли в меру своей готовности – речь больше о Траоре. Это важная фигура в атакующих построениях команды. Он цеплялся за мячи, имел несколько моментов, но пока в плане взаимопонимания с партнерами все еще не идеально», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
ЦСКА Зенит Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469299597
ЦСКА не хватило свежей тренерской мысли.
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Zeff
1469299856
Самая главная беда ЦСКА это тренер.
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lysenkoff
1469301448
Ионов, Еременко, Тошич, Траоре... Еще есть Натхо!
Не хватило какого ресурса, мозгового?
Обидно... что-же будет в ЛЧ?...
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cska-62
1469301543
"Это естественно для самого начала сезона". И уж куда естественнее для Лиги Чемпионов! Каждый год! Регулярно! И с позором! Даже без третьего места для Лиги Европы... Вокруг сплошной "космос"! Вот только "г...о" почему-то не тонет не только в проруби, но, как выясняется, и в "космосе"... Всё плавает, и плавает... И интервью ещё раздаёт... НА ВЫХОД! ДОСТАЛ!
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RINO.
1469302211
ЦСКА нужен тренер а ни этот тренер слуцкий кторый качает кресло и все
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RINO.
1469302247
пусть другой качает кресло цска
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FCQ
1469310017
Ваш конец пришло Леоня....
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