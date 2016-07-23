Слуцкий: ЦСКА не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать больше моментов

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в поединке за Суперкубок России. Наставник армейцев подчеркнул, что команда не смогла быстро войти в игру, и это не позволило красно-синим навязывать борьбу сопернику в тех зонах, где было запланировано.

«Очень тяжело начали встречу, не смогли качественно вступать в отбор в тех зонах, в которых планировали. Это естественно для самого начала сезона. В начале игры сильнее выглядел «Зенит», потом игра выровнялась. Мы смогли использовать стандарты. Но не хватило атакующего ресурса, чтобы создавать большее количество моментов.

Новички сыграли в меру своей готовности – речь больше о Траоре. Это важная фигура в атакующих построениях команды. Он цеплялся за мячи, имел несколько моментов, но пока в плане взаимопонимания с партнерами все еще не идеально», – сказал Слуцкий.