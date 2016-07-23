«Эвертон» согласовал с «Зенитом» переход Витселя

«Зенит» достиг соглашения с «Эвертоном» о трансфере полузащитника Акселя Витселя.

За переход 27-летнего игрока петербургский клуб получит от «ирисок» 30 миллионов евро. При этом сообщается, что сам бельгиец готов до закрытия трансферного окна дождаться предложений от команд из Серии А. Напомним, по информации СМИ интерес к футболисту проявляют «Наполи», «Интер» и «Ювентус».

В прошлом розыгрыше РФПЛ на счету Витселя три забитых мяча и одна результативная передача в 29-ти поединках.