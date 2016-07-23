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«Зенит» завоевал Суперкубок России

23 июля 2016, 20:54
50

В игре за Суперкубок России «Зенит» смог добиться победы над действующим чемпионом ЦСКА. Гол, принесший трофей петербургскому клубу, на свой счет записал хавбек сине-бело-голубых Маурисио на 22-й минуте встречи.

Суперкубок России.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Еременко, Ионов (Миланов, 74), Тошич (Головин, 61), Траоре (Страндберг, 78).

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Гарсия, Маурисио, Юсупов (Джорджевич, 80), Шатов, Кокорин (Жирков, 66), Дзюба (Кержаков, 66).

Гол: 0:1 – Маурисио, 22.

Предупреждения: Тошич, 10; Натхо, 61; Вернблум, 61 – Кокорин, 44; Шатов, 61; Маурисио, 61; Лодыгин, 76.

Источник: Бомбардир.ру
ЦСКА Зенит
Комментарии (50)
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zarya-lk72
1469296678
ЦСКА очень сильно похож на игру сборной на евро
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Димон Алма-Ата
1469297598
Я не за кого не болел, но Зенит объективно лучше, с заслуженной победой Зенит.
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cska-62
1469297641
Гол «Зенита» в первом тайме: Марио Фернандес не держал свою зону, чем Маурисио и воспользовался, хотя завершать атаки на дальней штанге – не его, в общем-то, дело… ( и с рывком в свою зону Марио опоздал!). Два матча из трёх на ЕВРО-2016 в сборной Слуцкого Смольников не держал свою зону, в результате чего сборная и получила все пропущенные мячи, кроме самого первого (в матче с англичанами, где Смольников играл строго на своей позиции). История повторяется уже не как трагедия, а как фарс! На 33 минуте трансляции первого тайма на экране появилось рядом со счётом 0:1 и количество нарушений правил 11:2… Да, в этом было единственное преимущество ЦСКА в первом тайме, хотя не сказать, чтобы «Зенит» играл так уж мощно, как хочет того Мирче Луческу… Но новобранцы ЦСКА Траоре и Ионов индивидуально и без поставленной командной игры могут пригодиться лишь в играх с середняками РФПЛ, но не в Лиге Чемпионов… Никто из них и рядом не стоит не то, что с Думбия или Мусой, но и с Панченко! Что мне было совершенно очевидно в межсезонку, о чём я и писал… Под занавес тайма судья Карасёв совершенно справедливо наказал Кокорина за симуляцию с падением в штрафной ЦСКА… Его никто не сбивал, он сам сознательно нашёл «чужие ноги», чтобы в них упереться и артистично упасть… До повтора у меня ещё были сомнения в этом… Повтор избавили меня от каких-либо сомнений. Судья Карасёв прав, Кокорина в цирк клоуном, если не исправится! Хотя в старательности сегодня ему было не отказать… Что правда, то правда. В самом начале второго тайма - подавляющее преимущество «Зенита». Питерцы дважды просто «простили» армейцев за всё то же самое отсутствие Марио Фернандеса в своей зоне… К середине второго тайма силы команд были на исходе. Интересно получилось с заменами. У «Зенита» вместо Кокорина, Дзюбы и Юсупова появились Жирков, Кержаков и Джорджевич, которые организовали несколько изумительных атак. У ЦСКА вместо Тошича, Ионова и Траоре появились Головин, Миланов и Страндберг, но в игре ничего не изменилось. Точнее – не в игре, а в её полном отсутствии! Если бы не «рабочая лошадка» команды в виде Понтуса Вернблума, то проиграл бы ЦСКА сегодня куда крупнее, чем 0:1. Вообще без каких-либо шансов отыграться. Случайный и в «молоко» удар Щенникова не в счёт. СЛУЦКИЙ – НА ВЫХОД! Гончаренко, Бердыев или Черчесов за неделю команде поставят игру! С этим составом ЦСКА, без какого-либо усиления! И тогда не будет очередного и хронического позора в Лиге Чемпионов, о чём я пишу регулярно и каждый год! И каждый год оказываюсь прав! Ну а Гинер, если захочет, конечно, подберёт горе-физруку местечко заведующего в какой-нибудь волгоградской закусочной… Где ему самое место, а не на тренерском мостике… 23.07.2016
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ААМ
1469297931
ВСё по делу.Зенит с победой
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RINO.
1469297951
болелов зенита поздравляю с победой
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Boniel+
1469298115
В ЦСКА все плохо и бездарно.Этот "тренер" превратил сборную в ЦСКА и теперь будет добивать и эту команду.Он не умеет ставить игру,он не умеет составить план,он не знает как грамотно расставить игроков,он ничего не умеет.Играют как получится.И это продолжается не первый год.Только заставляет носится по полю(прессинг)Еременко,остальные не дураки(обозначают).В общем смотреть на команду, за которую болеешь больше 60- ти лет больно и обидно.И наш"великий" вратарь опять показал,что мячи летящие от него в метре- это его не касается!!??Не понятно,что думает тов.Гинер?
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Amrdiap
1469298997
До сих пор сижу и думаю; как же могли доверить сборную России, такому бездорью. А Зенит, с достойной победой.
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волчарик
1469299299
спасибо халку за игру,спасибо во время ушел.сегодня зенит начал вспоминать как надо играть в футбол
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Voltiz
1469300749
Хороший старт у Луческу .Зенит с победой !!! Ждём :Джулиано и Мака.
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Kikujiro
1469303094
бездарная игра и бездарное судейство. вот реалии нашего футбола. после таких матчей надо деньги за билеты возвращать. 10000р муТко под хвост.
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