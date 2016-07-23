«Зенит» завоевал Суперкубок России

В игре за Суперкубок России «Зенит» смог добиться победы над действующим чемпионом ЦСКА. Гол, принесший трофей петербургскому клубу, на свой счет записал хавбек сине-бело-голубых Маурисио на 22-й минуте встречи.

Суперкубок России.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Еременко, Ионов (Миланов, 74), Тошич (Головин, 61), Траоре (Страндберг, 78).

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Гарсия, Маурисио, Юсупов (Джорджевич, 80), Шатов, Кокорин (Жирков, 66), Дзюба (Кержаков, 66).

Гол: 0:1 – Маурисио, 22.

Предупреждения: Тошич, 10; Натхо, 61; Вернблум, 61 – Кокорин, 44; Шатов, 61; Маурисио, 61; Лодыгин, 76.