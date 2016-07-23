Митрофанов: «В ближайшее время «Зенит» объявит еще о нескольких трансферах»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что в ближайшее время стан сине-бело-голубых пополнят несколько футболистов.

«Пока ушел только Халк. И ушел крайне вовремя. Пришел пока только Мак. В ближайшее время будет объявлено еще о нескольких трансферах, у нас есть время и огромный объем, наработанный по проведенным переговорам. В зависимости от результатов игры и деланий тренера мы и будем принимать решения.

Легионеры это или россияне? В «Зените» собран весь костяк сборной России. Могли бы пригласить еще кого-то, но я думаю, вопрос будет решаться комплексно, кто может усилить команду», – сказал Митрофанов.