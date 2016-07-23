Непомнящий: «Не думаю, что «Зенит» с листа выйдет на уровень ЦСКА»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал свою оценку о степени силы ЦСКА и «Зенита» в преддверии матча за Суперкубок России-2016.

«Я не очень корректно чувствую себя в качестве провидца, но мне кажется, что в этом матче определенное преимущество должно быть у армейцев. Все-таки у них более стабильный состав.

В «Зените» мы видим новые лица, а если и не новые, то тех игроков, которые какое-то время пропустили. И я не уверен, что так сразу, с листа, можно выйти на уровень ЦСКА. Поэтому некоторое преимущество будет у армейцев», – заявил Непомнящий.