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  • Непомнящий: «Не думаю, что «Зенит» с листа выйдет на уровень ЦСКА»

Непомнящий: «Не думаю, что «Зенит» с листа выйдет на уровень ЦСКА»

23 июля 2016, 07:53
9

Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал свою оценку о степени силы ЦСКА и «Зенита» в преддверии матча за Суперкубок России-2016.

«Я не очень корректно чувствую себя в качестве провидца, но мне кажется, что в этом матче определенное преимущество должно быть у армейцев. Все-таки у них более стабильный состав.

В «Зените» мы видим новые лица, а если и не новые, то тех игроков, которые какое-то время пропустили. И я не уверен, что так сразу, с листа, можно выйти на уровень ЦСКА. Поэтому некоторое преимущество будет у армейцев», – заявил Непомнящий.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Непомнящий Валерий
Комментарии (9)
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zagrizlik
1469250204
У цска тоже проблем хватает. Новый нап.,стремительно стареющий центр обороны.
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AnTiNeHrEsT
1469253304
Уровень ЦСКА в Еврокубках в прошлом сезоне было видно.
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Apachi Bur
1469258408
Сегодня все увидим какой уровень у ЦСКА )!!!
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seawave
1469260140
Дело не в лицах, новых или старых, а в том, как эти лица играют в футбол..!
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Жентус
1469267439
Эти лица сейчас играют на 3 головы лучше чем ЦСКА, ибо хоть уровень игроков и стал ниже, но это теперь КОМАНДА! А этого уже достаточно чтобы ЦСКА не оставить шансов.
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nemolod
1469279527
Насчет уровней будет видно по матчам в еврокубках!
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