Фернандес готов ко встрече с «Зенитом» в Суперкубке России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, вероятно, сможет выйти на поле в поединке за Суперкубок России против «Зенита». Как сообщил врач армейского клуба Шагабутдин Керимов, 25-летний игрок оправился от повреждения связок голеностопа и уже тренируется наравне с остальными. Тем не менее, по словам медика окончательное решение об участии футболиста в завтрашней игре будет принято накануне ее начала.

«Марио занимается с командой, после травмы уже восстановился. Он может принять участие в игре, но окончательное решение примем завтра», – сказал Керимов.

Напомним, встреча ЦСКА и «Зенита» состоится завтра 23-го июля в 19:00 по московскому времени.