Кавазашвили: «Промес заслужил повышение зарплаты в два раза»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил свое мнение о положении дел в стане красно-белых накануне старта сезона, отметив, что лидер команды Квинси Промес заслужил в два раза большую зарплату, чем у него есть сейчас.

«Стремление главного тренера к победе находится на максимальном уровне. В этом сезоне Аленичев вместе со своей командой и должен это подтвердить с первых же игр. Впрочем, одного стремления мало. Надо усиливаться – в частности, в центре обороны, это основная проблема. Есть трудности и в полузащите.

Мне не нравится, что довольно много легионеров. Единственный, к кому претензий нет – Промес. Он неоднократно выручал команду. Квинси – движущая сила «Спартака». Он просит повысить зарплату? И правильно, такие игроки должны получать в два раза больше!», – сказал Кавазашвили.