«Зенит» планирует подписать Товена

«Зенит» планирует трансфер полузащитника «Ньюкасла» Флориана Товена. Клубу из Санкт-Петербурга придется выдержать конкуренцию с римским «Лацио».

Отметим, «Ньюкасл» подписал Товена в 2015 году у «Марселя» за 18 миллионов евро. В АПЛ он провел 11 матчей, после чего был отдан в аренду обратно французскому клубу. За «южан» сыграл 17 матчей, в которых забил два мяча.