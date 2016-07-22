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«Зенит» планирует подписать Товена

22 июля 2016, 15:46
13

«Зенит» планирует трансфер полузащитника «Ньюкасла» Флориана Товена. Клубу из Санкт-Петербурга придется выдержать конкуренцию с римским «Лацио».

Отметим, «Ньюкасл» подписал Товена в 2015 году у «Марселя» за 18 миллионов евро. В АПЛ он провел 11 матчей, после чего был отдан в аренду обратно французскому клубу. За «южан» сыграл 17 матчей, в которых забил два мяча.

Источник: Corrieredellosport
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Ньюкасл Товен Флориан
Комментарии (13)
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папа сибиряк
1469192268
ну он меня в Фифа 16 на ps4 впечатлил, не дорогой, шустрый и быстро прогрессировал.
наверное руководство зинита по подобному принципу подбирает игроков и не в курсе что Флориан помог сорокам отправиться им туда от куда их мать родила ))
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Kelll
1469192754
я последнее время читаю-то одного хотят подписать то другого-только одно хочу спросить-КТО ЭТИ ЛЮДИ ВООБЩЕ????? может кто слышал про них или тупо пальцем тыкают и сообщают что его хотят купить
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andr2112
1469192856
У нас - что касается планов, так они грандиозные, "наполеоновские", а как доходит до дела -... "ну не шмогла я, не шмогла"
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geragera
1469195074
да состав сейчас нормальный цыган волшебник завтра лошедям под хвост вставит и без звезд так называемых . зимой нужно усиливатся под лч а ле и так сойдет.
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Apocalypse
1469196488
А Товен не планирует ничего с бомжами. :)
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Kollljan
1469199372
Зачем собирать весь шлак?
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Вомбат
1469209884
Его игра в АПЛ меня совсем не впечатлила. Ньюкасл играл плохо (все кроме Сиссоко), а этот парень выходил на замены и ничем не отметился. Если его купят Зенит, сядет на лавку. В Лацио тоже.
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