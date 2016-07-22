Игроки «Шинника» обратились в профсоюз из-за долгов по зарплате

Ярославский «Шинник» имеет долги по заработной плате перед своими футболистами. В связи с этим игроки обратились в Общероссийский профсоюз футболистов.

«Игроки «Шинника» обращаются к нам постоянно, в том числе и в этот раз. История с этой командой у нас длится уже на протяжении десяти лет, но каждый раз клуб получает лицензию на следующий сезон. Мы непосредственно общаемся с пятью футболистами, но за ними стоят еще игроки. По их словам, задолженность составляет пять месяцев», – заявил генеральный секретарь профсоюза Александр Зотов.