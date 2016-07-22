Варга: «Руководство «Рубина» ставит самые высокие задачи для команды»

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о перспективах «Рубина» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

– “Рубин” объявил о достижении договоренности по переходу Алекса Сонга. Как считаете, это реальное усиление или казанцы просто клюнули на громкое имя?

– Около месяца назад со мной консультировалось руководство казанцев – и именно по поводу этого футболиста. Да, это классный футболист – я наблюдал за ним еще в то время, когда Сонг играл за “Арсенал”. Правда, потерялся он что-то в последнее время… Надо надеяться, что для Алекса карьера в России, в “Рубине” станет новым светлым периодом.

– В целом “Рубин” этим летом пошумел на трансферном рынке, казанцы пригласили кучу новичков, в том числе иностранцев. Это, согласитесь, довольно странно на фоне экономического кризиса и потенциальных проблем с финансовым fairplay?

– К сожалению, Сонг – это единственный футболист, по которому я консультировал клуб. По остальным сказать мне нечего. Если говорить в целом, то очень сложно даже одного игрока внедрить в команду. Мой близкий друг, возглавляющий “Арсенал” Арсен Венгер из-за таких тонкостей высказывается вообще за одно трансферное окно, так как постоянные пополнения даже мешают тренеру. Не должно быть шопинга, должен быть деловой подход! Такие резкие вложения в трансферы игроков не всегда дают результат. Вспомните, как проект “Анжи” некрасиво закончился – новый тренер, новые игроки... Но, с другой стороны, Грасия только пришел: он пригласил игроков “под себя”. Ему так комфортнее, надо подождать.

– И все же – большие деньги требуют резкой, быстрой отдачи. Какие задачи “Рубин” будет решать в этом сезоне?

– Я довольно плотно общался с руководством казанского клуба, помогал с выбором тренера. Могу вам смело сказать – амбиции там самые высокие.