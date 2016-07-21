Кержаков: «Это не последний мой год в карьере»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

— Я думаю, что это нормально для футболиста, у которого истек предыдущий контракт. Я не ощущаю свои 33 года, но отдаю себе отчет в том, что для футболиста это относительно большой возраст. В любом случае все зависит от меня. Я хочу и буду стараться, буду приносить пользу команде и клубу столько, сколько смогу. Если год — год, а если все будет хорошо, а я уверен, что все будет хорошо, то надеюсь, что смогу играть и дальше.



— То есть это не последний год в вашей карьере?

— Нет, точно не последний.