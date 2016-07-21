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Слуцкий: «Знаю, как сыграть против «Зенита»

21 июля 2016, 17:25
11

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал подготовку команды к матчу за Суперкубок России против питерского «Зенита».

– Вы наблюдали за играми «Зенита». Как команда изменилась? Видна ли рука Луческу?

– Игра команды меняется, поскольку состав тоже изменился. Я понимаю, какие принципы исповедует «Зенит» и как они будут играть. Нам нужно нейтрализовать их козыри и сыграть на своих плюсах. Но понять, на что делать ставку, – это не значит переиграть соперника.

– Сегодня на тренировке команда активно отрабатывала стандартные положения. Значит ли это, что они могут быть одним из козырей в матче с «Зенитом»?

– «Стандарты» всегда могут пригодиться, это важнейшая часть современного футбола. Не могу сказать, что это сделано специально к игре с «Зенитом», просто отработка «стандартов» – это часть любой подготовки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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hodyrev
1469111494
Ну посмотрим че) лучше бы так кукарекал на чемпионате Евро)
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Диктор
1469112302
Хоть и знаешь,а все равно бомжи выиграют.
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ПФК ЦСКА Моscow
1469114356
вот это и пугает)))
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Тимошенко
1469115743
Знать мало!
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Dobroe Teplo za CSKA
1469123023
ЦСКА вперед!
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Zeff
1469125940
На ЕВРО Слуцкий тоже всё знал.
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yurdin
1469129538
Ему достаточно было сказать:"Раз два три, Зенитушка sosи".
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neveldomha
1469133244
Что то мне подсказывает что это последний сезон Слуцкого в ЦСКА.
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cska-62
1469133298
У "Зенита" дебют! И дело не только в изменениях в составе. У команды новый тренер, и этот тренер - не второразрядный физрук, а Мирче Луческу. Как и что у него получится на старте сезона, представления не имею, но команда при нём рано или поздно заиграет! Это также неизбежно, как приход осени или весны. И полагаю с очень большой долей вероятности, что уже в этом сезоне "Зенит" с Луческу будет бороться за самые высокие места в РФПЛ.
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seawave
1469257834
Ой, тоже мне удивил, профессор знайка..!
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