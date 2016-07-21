Слуцкий: «Знаю, как сыграть против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал подготовку команды к матчу за Суперкубок России против питерского «Зенита».

– Вы наблюдали за играми «Зенита». Как команда изменилась? Видна ли рука Луческу?

– Игра команды меняется, поскольку состав тоже изменился. Я понимаю, какие принципы исповедует «Зенит» и как они будут играть. Нам нужно нейтрализовать их козыри и сыграть на своих плюсах. Но понять, на что делать ставку, – это не значит переиграть соперника.

– Сегодня на тренировке команда активно отрабатывала стандартные положения. Значит ли это, что они могут быть одним из козырей в матче с «Зенитом»?

– «Стандарты» всегда могут пригодиться, это важнейшая часть современного футбола. Не могу сказать, что это сделано специально к игре с «Зенитом», просто отработка «стандартов» – это часть любой подготовки.