Слуцкий: «Шансы ЦСКА и «Зенита» в матче за Суперкубок России равны»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча за Суперкубок России против «Зенита» поделился мнением об игре сине-бело-голубых и оценил шансы команд на победу в турнире.

«До игроков ЦСКА не нужно доносить, что «Зенит» – сильный соперник. Последние годы в чемпионате России мы соперничаем именно с «Зенитом». Даже если питерцы потеряют группу игроков, то все равно останутся сильной и квалифицированной командой, которая с любым составом будет бороться за высокие места. Кроме того, в последних трех матчах на сборах «Зенит» победил. Обыграть «Спортинг», «Монако» и «Базель» дорогого стоит. Нет никакой недооценки соперника. Наоборот, шансы обеих команд равны», – сказал Слуцкий.