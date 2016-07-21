Луческу: «У ЦСКА ушел Муса, пришел Траоре. Думаю, от этого и будет строиться их тактика»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча за Суперкубок России против ЦСКА поделился мнением об игре и кадровой ситуации в стане соперника.

– Что думаете о предстоящей игре с ЦСКА?

– Я следил за товарищескими играми ЦСКА в межсезонье. Армейцы предпочли остаться в Москве и играть с российскими командами. Думаю, и мы, и они пока не на сто процентов готовы. ЦСКА играет одним составом много лет с одним тренером. Ушел Муса, пришел Траоре, думаю, от этого и будет строиться тактика ЦСКА.