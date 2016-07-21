Анчелотти: «Был взволнован так, будто я первый день в школе»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с «Манчестер Сити». Напомним, что игра проходила вчера, а победу в ней праздновали футболисты немецкой команды (1:0).

«Я был взволнован так, будто я первый день в школе. Я успел познакомиться со стадионом, с болельщиками. Атмосфера здесь фантастическая. Считаю, что вместе мы сможем многого добиться. В игровом плане сегодня это было очень хорошее начало. Мы смогли показать, что находимся в хорошей форме. У нас еще есть достаточно времени, чтобы стать еще лучшими», – сказал итальянец.