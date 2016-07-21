Грасия о матче с «Вест Хэмом»: «Лучшая игра на сборе»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия дал оценку игре своих подопечных в товарищеском матче с «Вест Хэмом». Напомним, что встреча завершилась победой казанской команды со счетом 3:0.



«Я думаю, сегодня был достаточно хороший матч не только в плане результата. Я уже говорил, что на этом этапе подготовки результат имеет скорее второстепенное значение. Мы одержали уверенную победу, хорошо действовали в атаке, надежно в обороне. Думаю, имели преимущество по ходу матча. Всегда есть, в чем прибавлять. Но прежде, чем начать говорить об этом, я все-таки предпочел бы сказать о признательности игрокам за хорошую игру.



Лучший ли это матч на сборе? Думаю, да. Мы прибавляем каждый день. В прошлой игре соперник был другой. Мы проиграли, но, думаю, что и в той игре многие моменты нам удавались. Думаю, мы на правильном пути», – сказал наставник.