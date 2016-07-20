В четверг Бердыев может покинуть «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности может покинуть команду после завтрашней церемонии награждения желто-синих серебряными медалями чемпионата России. В качестве причины называется неопределенность с вектором развития ростовчан. У специалиста имеются по этому поводу большие разногласия с бизнесменом Иваном Саввиди, оказывающем финансовую помощь «Ростову».

Также, напомним, руководство клуба пока не сдержало обещаний, данных Бердыеву по завершении прошлого чемпионата, а именно: выплатить задолженность по заработной плате футболистам и сотрудникам клуба, продлить соглашения с рядом игроков и усилить состав в связи с предстоящим стартом в Лиге чемпионов. Такое положение вещей никак не устраивает 63-летнего наставника.

Под руководством Бердыева в минувшем сезоне «Ростов» впервые в своей истории финишировал на втором месте в чемпионате России и завоевал право принять участие в квалификационном раунде самого престижного европейского клубного турнира.