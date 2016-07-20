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В четверг Бердыев может покинуть «Ростов»

20 июля 2016, 20:59
77

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности может покинуть команду после завтрашней церемонии награждения желто-синих серебряными медалями чемпионата России. В качестве причины называется неопределенность с вектором развития ростовчан. У специалиста имеются по этому поводу большие разногласия с бизнесменом Иваном Саввиди, оказывающем финансовую помощь «Ростову».

Также, напомним, руководство клуба пока не сдержало обещаний, данных Бердыеву по завершении прошлого чемпионата, а именно: выплатить задолженность по заработной плате футболистам и сотрудникам клуба, продлить соглашения с рядом игроков и усилить состав в связи с предстоящим стартом в Лиге чемпионов. Такое положение вещей никак не устраивает 63-летнего наставника.

Под руководством Бердыева в минувшем сезоне «Ростов» впервые в своей истории финишировал на втором месте в чемпионате России и завоевал право принять участие в квалификационном раунде самого престижного европейского клубного турнира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (77)
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acer2003
1469037872
Очень грустная новость ))
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Bekkz
1469038069
........ твою мать!!!!!!!!!!!
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Qranat
1469038075
ЕПТ... писаки - даже не знают даты проведения матчей "Ростова" с "Андерлехтом" !!! И это Спорт-Экспресс. И опять, накануне ответственных матчей, кому-то нужно нагнетать обстановку в команде и вокруг нее. Неймется московским и питерским, жаба душит - не дай бог Бекиевич с командой - банкротом утрет нос в еврокубках нашим кабинетным "грандам" (по Гинеру). Угомонитесь уже, убогие... противно читать.
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Total Football
1469038082
Началоось. Больше верьте гавну типа спорт экспресса. Очерендная травля перед серьезным матчем. Когда же вы перестанете хавать всю информацию, которую вам дают..
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Ris
1469038095
Ага. Уже помнится праздновали по информации Спорт-Экспресса назначение КББ в Спартак )
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perm 242
1469038815
очень жаль , если это произойдёт ....
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sir_Alex
1469040699
Неужели возглавит сборную?
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андрей андреев
1469040743
"В четверг Бердыев может покинуть «Ростов»" Если завтра не уйдёт,Спорт-Экспресс закрыть, новостника -повесить,сайт-сжёчь
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mnb 95
1469044294
Уйдёт дурак будет!
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FCQ
1469048652
Одни крысы собрались в коментах не люди "некторые" а бараны!!!
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