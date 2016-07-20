«Бавария» не намерена продавать Левандовски в «Реал»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что мюнхенский клуб не собирается отпускать нападающего Роберта Левандовски в другой клуб.

«Руководство клуба ясно дало мне понять, что Левандовски останется. Конечно, я слышал о том, что им интересуется «Реал», но ведь в их составе уже собраны прекрасные атакующие игроки: Бензема, Бэйл, Роналду. Думаю, Роберт им не нужен. А если бы и был нужен, мы бы его не продали. С чего вдруг мы должны отпускать одного из лучших форвардов планеты?» – сообщил Анчелотти.