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Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на предсезонный тур

20 июля 2016, 14:31
9

Стал известен состав игроков «Манчестер Сити», которые отправятся в предсезонный тур в Германию и Китай. Стоит отметить, что в заявку попал новичок «горожан» Александр Зинченко, который пополнил манкунианцев в это межсезонье, перейдя из «Уфы».

Полностью состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Джо Харт, Вилли Кабальеро, Ангус Ганн, Билли О’Брайен, Венсан Компани, Пабло Сабалета, Фернандо Перес, Рахим Стерлинг, Самир Насри, Нолито, Серхио Агуэро, Александар Коларов, Вильфрид Бони, Хесус Навас, Фабиан Делф, Давид Силва, Гаэль Клиши, Фернандиньо, Джейсон Денайер, Николас Отаменди, Бруно Сукулини, Яя Туре, Келечи Ихеаначо, Александр Зинченко, Пабло Маффео, Тосин Абарабийо, Берсант Целина, Джеймс Хорсфилд, Брэндон Баркер, Синан Бютюки, Анджелино Тасенде, Алеиш Гарсия, Ману Гарсия, Кэмерон Хамфрис.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (9)
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sachsen-leipzig
1469014775
Пацан красава , скоро он будет один из лучших игроков мира, 3-4 года
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koli4ka
1469037057
эта шо за пацан и откудава взялси....у нас на валагодщине не известен...
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