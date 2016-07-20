Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на предсезонный тур

Стал известен состав игроков «Манчестер Сити», которые отправятся в предсезонный тур в Германию и Китай. Стоит отметить, что в заявку попал новичок «горожан» Александр Зинченко, который пополнил манкунианцев в это межсезонье, перейдя из «Уфы».

Полностью состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Джо Харт, Вилли Кабальеро, Ангус Ганн, Билли О’Брайен, Венсан Компани, Пабло Сабалета, Фернандо Перес, Рахим Стерлинг, Самир Насри, Нолито, Серхио Агуэро, Александар Коларов, Вильфрид Бони, Хесус Навас, Фабиан Делф, Давид Силва, Гаэль Клиши, Фернандиньо, Джейсон Денайер, Николас Отаменди, Бруно Сукулини, Яя Туре, Келечи Ихеаначо, Александр Зинченко, Пабло Маффео, Тосин Абарабийо, Берсант Целина, Джеймс Хорсфилд, Брэндон Баркер, Синан Бютюки, Анджелино Тасенде, Алеиш Гарсия, Ману Гарсия, Кэмерон Хамфрис.