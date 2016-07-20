Агент предложил услуги Кулибали «Арсеналу»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали планирует в текущее межсезонье сменить команду. «Наполи» планирует выручить за футболиста минимум 45 миллионов евро. Агент футболиста занимается урегулированием этого вопроса. Он предложил услуги своего клиента в том числе «Арсеналу».

Известно, что лондонский клуб заинтересован в приобретении защитника такого высокого уровня, как Кулибали. На данный момент стороны пока не перешли к процессу переговоров. Известно, что футболист интересен «Эвертону» и «Челси».

В прошедшем сезоне 25-летний защитник провел в Серии А 33 матча, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года.