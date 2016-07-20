На заседании исполкома РФС будет рассмотрено смена статуса легионера Марио Фернандеса

На ближайшем заседании исполкома РФС, которое состоится 23 июля, может быть утверждено исключение в отношении защитника ЦСКА Марио Фернандеса как легионера. Напомним, что ранее он получил российское гражданство. Теперь ему необходимо обратиться в ФИФА для смены гражданства футбольного.

По новому проекту регламента РФПЛ легионер, который имеет гражданство РФ и в отношении которого есть ходатайство главного тренера сборной, по решению исполкома может быть заявлен на чемпионат как россиянин. Вероятнее всего, исполком проголосует за. И если в матче за Суперкубок России Марио Фернандес выступит как бразилец, то на первый тур Премьер-лиги выйдет уже как россиянин.