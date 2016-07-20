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  • На заседании исполкома РФС будет рассмотрено смена статуса легионера Марио Фернандеса

На заседании исполкома РФС будет рассмотрено смена статуса легионера Марио Фернандеса

20 июля 2016, 09:55
13

На ближайшем заседании исполкома РФС, которое состоится 23 июля, может быть утверждено исключение в отношении защитника ЦСКА Марио Фернандеса как легионера. Напомним, что ранее он получил российское гражданство. Теперь ему необходимо обратиться в ФИФА для смены гражданства футбольного.

По новому проекту регламента РФПЛ легионер, который имеет гражданство РФ и в отношении которого есть ходатайство главного тренера сборной, по решению исполкома может быть заявлен на чемпионат как россиянин. Вероятнее всего, исполком проголосует за. И если в матче за Суперкубок России Марио Фернандес выступит как бразилец, то на первый тур Премьер-лиги выйдет уже как россиянин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (13)
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ДСА
1468997867
Новая сборная - новый игрок
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Тимошенко
1468998659
Это гинер все купил!
Ответить
alexandr1205
1468999966
По сравнению с футзалом ещё цветочки...
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Garrincha58
1469000093
Гинер теневой президент РФС а Мутко у него на подхвате
Ответить
ufos73
1469000150
На каком основании? Гл.тренера у нас нет!, а по регламенту, игрок считается легом, если он не может выступать за сб. России! А он не может, ФИФА ему еще 2-3 года такого разрешения не даст! Те кто думает, что он прямо сейчас начне играть за Россию, можете сходить купить барбарисок ))
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maior-60
1469003455
Лучше смену пола Мутко рассмотреть.
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bolela_16
1469003824
Позорище....
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