Широков будет развивать спорт в Московской области

В случае, если полузащитник Роман Широков не найдет место для продолжения свой футбольной карьеры, он будет развивать спорт в Московской области. Напомним, что сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента, его контракт с ЦСКА истек 30 июня.

«Если Широков не получит достойных предложений по футбольной карьере, то мы с ним достигли принципиальной договоренности, что он будет готов помогать Московской области в части развития футбольной отрасли. Правда, саму должность мы еще не обговаривали. Есть ряд возможностей, в том числе роль советника министра спорта Московской области. У него есть огромный опыт, который он накопил за свою карьеру.

Мы с Романом постоянно на связи. Он уже несколько лет участвует в жизни спорта области. Сейчас будем проводить уже четвертый турнир между детьми из социальных приютов, который носит имя Романа Широкова. Он является лицом ГТО Московской области», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее Широков сообщил, что рассматривает предложение от Минспорта Московской области, а также варианты продолжения карьеры в чемпионате Китая.