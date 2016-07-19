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Широков будет развивать спорт в Московской области

19 июля 2016, 13:31
14

В случае, если полузащитник Роман Широков не найдет место для продолжения свой футбольной карьеры, он будет развивать спорт в Московской области. Напомним, что сейчас 35-летний футболист находится в статусе свободного агента, его контракт с ЦСКА истек 30 июня.

«Если Широков не получит достойных предложений по футбольной карьере, то мы с ним достигли принципиальной договоренности, что он будет готов помогать Московской области в части развития футбольной отрасли. Правда, саму должность мы еще не обговаривали. Есть ряд возможностей, в том числе роль советника министра спорта Московской области. У него есть огромный опыт, который он накопил за свою карьеру.

Мы с Романом постоянно на связи. Он уже несколько лет участвует в жизни спорта области. Сейчас будем проводить уже четвертый турнир между детьми из социальных приютов, который носит имя Романа Широкова. Он является лицом ГТО Московской области», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее Широков сообщил, что рассматривает предложение от Минспорта Московской области, а также варианты продолжения карьеры в чемпионате Китая.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (14)
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acer2003
1468925068
Нашли все таки дырку Роме )))
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Обер-КанцлерЪ
1468925339
Во как, в Московской области даже своё министерство спорта есть! Совсем от страны оторвались или московская область это и так уже другая страна.
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Pro100Kid
1468926352
Слишком много уделяется внимания нашим сборникам,как мне кажется.Да пусть хоть в аду котлы полирует этот Широков,мне лично все равно)
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Andrew01
1468926616
Вот уровень даже командам фнл не нужен))))) а Тихонова, когда в 40 лет заканчивал, многие команды рфпл еще бы с радостью взяли вот и разница подготовки в 90-е когда ничего не было и в 2000-е когда бабло рулит....
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Barsuk52
1468928534
в химках пускай закончит
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ZhenjaSAB
1468930262
Обычная дорога для спортсмена!
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koli4ka
1468938983
Развивальщик, лучше бы в тамбовские леса отправился к своим братьям меншим...
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yorgenbarenz
1468944774
То есть,если спортсмен Шаронов нахер не будет нужен,то его пригласят командовать спортом?И как это ловко обстряпали! Ещё не ушёл совсем,а ему уже местечко греют....Всем бы русским футболистам так готовили кормушку.
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cska-62
1468947528
Весь вопрос в условиях контракта... Широков мог бы пригодиться доброй половине клубов РФПЛ, но вот платить астрономическую зарплату, к которой привыкли наши "жирные коты" с российскими паспортами, готовы немногие... Или почти никто! Особенно 35-летнему игроку... А вот достойную зарплату с очень большими бонусами за успешное выступление могли бы и предложить... Но Широков, уже вкусив когда-то все преимущества так называемого лимита на легионеров, вряд ли на это согласится... Его дело... И его право... Он не первый и не последний совершенно не реализовавшийся футболист в нашем спорте, угробленный функционерами с весьма странными склонностями... И почему-то со склонностями к вредительству и к личному интересу... Интересы страны и нашего спорта им просто безразличны... И это - в лучшем случае! В худшем - они враги народа, действующие в этом плане умышленно...
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fakel-vrn
1468954213
ждите открытия музея широкова
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