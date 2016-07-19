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«Ростов» получил деньги для решения оперативных вопросов

19 июля 2016, 10:54
12

«Ростов» получил финансовое вливание от генерального спонсора и теперь клуб может решать оперативные вопросы. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Группа Агроком» Иван Саввиди. Напомним, что данная компания стала генеральным спонсором «Ростова» весной этого года.

«Мы еще в прошлом году приняли стратегическое решение выступить в роли генерального спонсора «Ростова». Идем немного с опережением. Но в силу своих возможностей, конечно же, мы будем рядом с клубом. В понедельник мы перевели средства, чтобы можно было заплатить по определенным претензиям УЕФА, также нужно форму новую приобрести, еще есть вопросы... Мы направили деньги, чтобы все оперативные вопросы были сняты», – сказал он.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (12)
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андрей андреев
1468916758
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Китaец
1468919988
Платить за форму? Вот это уровень лиги хахаха. В ведущих чемпионатах уже давно производитель сам платит чтоб в его экипировке играли, а тут.... Колхозная лига
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rubinovyi2
1468920717
И это радует!
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stream15
1468923018
За квартиру, за январь.
Ответить
UmbroDon
1468924460
Положите на комод!!!
Ответить
Simbirsk
1468925495
Не понятно чего тут народ сквернословит! Вас, что радует когда какой-то клуб прекращает своё существование из-за финансовых трудностей? Чем больше клубов финансово стабильных в нашей стране, тем больше клубная конкуренция, а конкуренция создает рост всего Российского футбола!!! А ваши скверные шутки адресуйте в первую очередь себе, ведь только вам эти шутки кажутся смешными!!!
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RamonCSKA
1468928954
Ну хоть в одном олигархе немного совести проснулось
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