«Ростов» получил деньги для решения оперативных вопросов

«Ростов» получил финансовое вливание от генерального спонсора и теперь клуб может решать оперативные вопросы. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Группа Агроком» Иван Саввиди. Напомним, что данная компания стала генеральным спонсором «Ростова» весной этого года.

«Мы еще в прошлом году приняли стратегическое решение выступить в роли генерального спонсора «Ростова». Идем немного с опережением. Но в силу своих возможностей, конечно же, мы будем рядом с клубом. В понедельник мы перевели средства, чтобы можно было заплатить по определенным претензиям УЕФА, также нужно форму новую приобрести, еще есть вопросы... Мы направили деньги, чтобы все оперативные вопросы были сняты», – сказал он.