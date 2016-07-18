Nike отсудил у «Ювентуса» 2 миллиона за третью звезду на форме

Женевский суд вынес решение по делу Nike против «Ювентуса». Производитель спортивной формы, с которым у туринского клуба был контракт до 2013 года, обратился в арбитраж с иском о взыскании штрафа за нарушение условий договора.

«Ювентус» без разрешения Nike разместил на своей форме логотип с тремя звездами. По итальянским правилам одна звезда на форме команды нашивается после 10 чемпионских титулов. Официально на тот момент у туринского клуба их было 28 после скандала с договорными матчами, а «Ювентус» настаивал на 30 Скудетто.

Nike хотел взыскать с «Ювентуса» 80 миллионов евро, но суд оштрафовал итальянский клуб только на 2 миллиона евро.