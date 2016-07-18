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Бюджет «Химок» составит 150 миллионов

18 июля 2016, 09:42
1

Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал подробности о бюджете клуба, который в предстоящем сезоне составляет около 150 миллионов рублей.

«У нас сейчас бюджет порядка 150 миллионов рублей, небольшой, но сейчас у многих, даже по аналогии с прошлым годом, бюджет минимизируется. Допустим, у «Тюмени» сейчас около 120 миллионов, а было больше. У нас в связи с поступательным движением вверх есть небольшое увеличение, но все равно хотелось бы больше. Хотя у нас нет долгов, задержек, все стабильно, а это для футболистов тоже важный фактор.

Бюджет клуба – это субсидии города, частных вложений нет. Мы их ищем по всей стране, работаем в этом направлении, ведем переговоры, в неделю проводим по две встречи с банкирами, разными компаниями, но никто не хочет вкладывать в наш спорт, потому что никто не видит ликвидности. Есть локальные партнеры, с которыми мы взаимно работаем – например, химчистка нам бесплатно стирает формы, из этого выходит около миллиона рублей экономии, а мы им взамен даем рекламу», – рассказал Качукаев.

Напомним, что в предстоящем сезоне «Химки» будут участвовать в чемпионате ФНЛ.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Россия Химки
Комментарии (1)
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Георгий 07 01 93 рус
1468825617
химчистка.........
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