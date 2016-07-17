Слуцкий: «Думаю, на следующей неделе «Зенит» пополнят ряд игроков»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча за Суперкубок России с «Зенитом» поделился мнением об игре и кадровой ситуации в стане соперника.

– «Зенит» Луческу, против которого через неделю играть за Суперкубок, насколько обновился?

– Сложно сказать. Думаю, как раз на следующей неделе «Зенит» пополнят ряд игроков. Пока команда не в окончательном виде.

– Заметно ли меняется «Зенит»?

– Когда у тебя нет Халка, Витселя! Любая команда с потерей двух лидеров будет меняться. В какую сторону и насколько сильно, другой вопрос.

– Луческу игнорирует Дзюбу...

– Почему? Он все матчи провел. Вчера только не играл. Насколько знаю, по медицинским показаниям.