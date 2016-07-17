Слуцкий: «Думаю, на следующей неделе «Зенит» пополнят ряд игроков»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча за Суперкубок России с «Зенитом» поделился мнением об игре и кадровой ситуации в стане соперника.
– «Зенит» Луческу, против которого через неделю играть за Суперкубок, насколько обновился?
– Сложно сказать. Думаю, как раз на следующей неделе «Зенит» пополнят ряд игроков. Пока команда не в окончательном виде.
– Заметно ли меняется «Зенит»?
– Когда у тебя нет Халка, Витселя! Любая команда с потерей двух лидеров будет меняться. В какую сторону и насколько сильно, другой вопрос.
– Луческу игнорирует Дзюбу...
– Почему? Он все матчи провел. Вчера только не играл. Насколько знаю, по медицинским показаниям.
Источник: «Советский спорт»