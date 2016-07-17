Слуцкий: «ЦСКА хочет стартовые пять матчей первого круга РФПЛ сыграть на выезде»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что армейский клуб планирует провести первые пять туров предстоящего сезона РФПЛ на выезде.

«Понятно, что матч с «Зенитом» был перенесен, чтобы в шестом туре мы смогли сыграть первую домашнюю игру на новом стадионе. Проблемным здесь выступает матч второго тура с «Оренбургом». Насколько я знаю, окончательное решение будет принято в ближайшее время, мы хотим первые пять матчей первого круга сыграть на выезде. Думаю, первый матч на нашем стадионе и будет матчем-открытие. Пока что я не в курсе о дополнительных матчах», – сказал Слуцкий.