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  • Слуцкий: «ЦСКА хочет стартовые пять матчей первого круга РФПЛ сыграть на выезде»

Слуцкий: «ЦСКА хочет стартовые пять матчей первого круга РФПЛ сыграть на выезде»

17 июля 2016, 20:36
16

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что армейский клуб планирует провести первые пять туров предстоящего сезона РФПЛ на выезде.

«Понятно, что матч с «Зенитом» был перенесен, чтобы в шестом туре мы смогли сыграть первую домашнюю игру на новом стадионе. Проблемным здесь выступает матч второго тура с «Оренбургом». Насколько я знаю, окончательное решение будет принято в ближайшее время, мы хотим первые пять матчей первого круга сыграть на выезде. Думаю, первый матч на нашем стадионе и будет матчем-открытие. Пока что я не в курсе о дополнительных матчах», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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андрей андреев
1468777836
Приезжайте в гости в Ростов,мы вам ещё 2 накатаем
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СЛАВА 81
1468778288
Дайте им стадион подготовить и перенесите игры на выезд.
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edw7777
1468778365
Интересно! А последние пять на своем поле? Так что ли? Не жирно ли будет?!!!
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geragera
1468779615
а рожа не треснет от таких раскладов:))
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Андрей Ермошин
1468781436
Очередная наглость Сруцкого, после Евро, мозги на месте не стали (хотя откуда они у него).
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Qranat
1468783889
Понятно, нет бабла у Гинера, чтобы платить за аренду "Химок", Но... Даже идиот понимает, что получить такое психологическое преимущество в концовке сезона над соперниками и конкурентами, без давления административного ресурса и "теплых дружеских" отношений с Прядкиным и Мутко, просто не возможно. Для чего нужен календарь ЧР, для Амкаров и Ростовов, если все подстраивается под один-два клуба, имеющих поддержку в Кремле и Правительстве ? Последние матчи у себя дома, под давлением трибун на гостей и арбитров, пытаясь собрать болельщиков других московских команд, которые в это время будут биться на выездах, в надежде собрать бабло - как это все назвать, господа, решалы ? А где спортивная составляющая, господин Мутко, ратовавший за честный чемпионат ? Просто нет слов... и все президенты клубов умоются, не открыв рта. Остается только обратить внимание на эти безобразия, творимые чинушами футбольными и Гинером, написав петицию Президенту Страны В.В. Путину... Мутко, по всей вероятности, не самостоятелен.
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Каратель помойников
1468815655
ну раз слуцкий хочет,то гиннер по любому уже в походе по кабинетам
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REDWHITE_
1468819978
ЧТО ЗНАЧИТ ХОТЯТ??)))) БОМЖАТНИК ХОЧЕТ ВСЕ ИГРЫ ДОМА ИГРАТЬ И ЧО??)))
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richi
1468822590
Как Спартак в позапрошлом сезоне. Только там было первые 6 туров на выезде, а последние 6 - дома.
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Diesel133
1468853326
только вот у Оренбурга та же проблема
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